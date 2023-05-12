"До війни команда грала на рівні з хорошими клубами, а зараз не можуть обіграти Інгулець (0:2). Хоча гравці ті самі, за винятком відходу Забарного і Циганкова. Луческу досвідчений тренер, тому не думаю, що причина невдач криється в ньому. Можливо, з гравців мало вимагають або жаліють їх, не знаю.

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Чую постійні скарги, що Динамо багато їздить на автобусі. Які переїзди? Ви раз на тиждень граєте. Щоб знати причину слабких результатів, потрібно бути в команді, а я дивлюся матчі по телевізору. Поки що це жах", – поділився Кузнєцов у інтерв'ю Fanday.

До слова, поточний сезон є одним з найгірших для Динамо в новітній історії – кияни ганебно вилетіли з Ліги Європи та посідають лише 4 місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі.

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