"Я бачив його дві останні гри у молодіжній збірній України, які для нас нічого не вирішували, а також чотири матчі УПЛ. Забив Кухаревич Дніпру-1 здорово, питань немає – добре вдарив.

Екс-півзахисник Андерлехта поставив під сумнів перспективи Кухаревича в основі бельгійського клубу

Насправді, поки Кухаревич нічого не показав. У нього хороші фізичні дані, хлопець точно талановитий, раз грає в основі клубу УПЛ, але поки він нічого не показав. Кудись їхати в такому віці – дуже важко. Ніхто не буде в Андерлехті чекати поки він розкриється. Безумовно, це буде або оренда, або друга команда. Виникає питання – а чи є сенс?

В цілому, трохи дивна історія. Вже і поїхав, вже і медогляд пройшов, може бути влітку перейде. Дуже заплутана і туманна історія. Якщо говорити про перспективи європейського клубу, то про це ще рано думати. Якщо він стане основним футболістом своєї команди і почне регулярно забивати, то його в будь-якому випадку куплять. Це можуть бути Шахтар або Динамо. І навіщо тоді йти в Андерлехт?

На мою думку, немає сенсу нерозкрученому хлопцеві йти в європейський чемпіонат. Я можу помилятися, але йти йому ще рано", – цитує Севідова UA-Футбол з посиланням на подкаст "Халат Мілевського".

Нагадаємо, Кухаревич пройшов медичний огляд в Андерлехті, але договір про його перехід між клубами поки не було підписано.

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