Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті отримав більше запитань, аніж відповідей після перемоги своєї команди над Хетафе у матчі 8-го туру Ла Ліги (1:0).

"Ми контролювали гру із самого початку. Напевно, нам допомогло те, що ми рано повели в рахунку, але не могли вирішити долю зустрічі остаточно, інтрига трималася до кінця. Нам не поставили пенальті, не зарахували гол через офсайд.

Лунін вперше не пропустив за Реал – відеоогляд сейвів українця і перемоги над Хетафе

Іноді бувають матчі, де ти почуваєшся комфортно з м'ячем, нікуди не поспішаєш і не нав'язуєш гру. Ми намагалися більше контролювати, ніж створювати. Але так, в останніх двох поєдинках ми створили багато моментів, однак забили мало голів.

Зрештою, ми виконали своє завдання, зігравши впевнено в обороні: Мілітао та Рюдігер провели чудовий матч, як і Чуамені. Поки не дуже зрозуміло, хто зіграє у вівторок у Лізі чемпіонів. Побачимо, хто з'явиться на полі у грі з Барселоною. Ще є час подумати", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, поєдинок проти Хетафе став першим сухим матчем в складі Реала для українського голкіпера Андрія Луніна. Перемога принесла мадридцям 22 бали і дозволила очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на вершину Ла Ліги – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців