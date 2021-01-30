"Я б не поспішав з висновками і гучними заявами. І Анатолій Трубін, і Дмитро Різник, і Руслан Нещерет, і Георгій Бущан поки тільки заявили про себе, але не пройшли рівно жодного сезону. Для воротаря важлива стабільність, а про голкіпера, який відбувся, говорять його стаж і результати на високому рівні. Тому ставити хрест на досвідчених воротарях ще рано.

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Щодо конкуренції між Пятовим та Трубіним у Шахтарі... Тут все залежить від тренера, оскільки тільки він знає, хто в якому стані знаходиться. Грати буде найсильніший. Якщо Трубін і Пятов по готовності рівні, наставник віддасть перевагу досвідченішому виконавцеві. Вік – це все відносно. Ми знаємо багато прикладів класної гри вікових кіперів. Але є й молоді успішні воротарі, як, наприклад, свого часу Де Хеа. До речі, чогось подібного може досягти Лунін, якщо Реал перестане його маринувати. Андрію потрібно йти в оренду, щоб грати. При повноцінній практиці Лунін склав би конкуренцію П'ятову, який, на мій погляд, залишається фаворитом номер один у збірній.

За рахунок чого П'ятову вдається тримати себе в формі в свої 36? За рахунок правильного ставлення до справи. Це стосується і Олександра Шовковського. Ось у яких професіоналів повинні вчитися молоді воротарі. Але взагалі в команді має бути два-три приблизно рівних за класом кіпера. Конкуренція вище, відповідно, і клас швидше росте.

У Пятова багато хороших якостей, інакше Андрій не був би основним воротарем Шахтаря і збірної України. Він довів свою спроможність, а молодим ще треба буде це зробити. У воротарів на першому місці стоять не фізичні дані і технічні показники, а психологія. Досвідчений тренер за добу до гри вже повинен відчувати, хто завтра буде захищати ворота. Цю конкуренцію, як ми бачимо, Пятов витримує багато років.

Щодо трійки воротарів збірної України на Євро-2020... Футболісти – забобонний народ. Поки не хотілося б про когось говорити, тим більше у розпал підготовчого періоду. Згадайте, коли перед Євро-2012 фахівці і журналісти прикидали шанси воротарів на те, хто займе пост номер один. І що в результаті вийшло? Олександр Шовковський та Андрій Дикань отримали травми, Олександр Рибка був дискваліфікований за допінг... Зараз для заявки на Євро у Андрія Шевченка ніби й великий вибір воротарів, але по факту лише Пятов, на мій погляд, готовий пройти вогонь і воду. З професійної точки зору, про вибір воротарів зараз потрібно говорити дуже обережно", – сказав Раменський у коментарі виданню Zbirna. com.

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