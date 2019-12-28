"Поки граєш у футбол, політика не повинна займати тебе взагалі", – Попов про початок війни на Донбасі

Екс-захисник Динамо Горан Попов розповів, як сприйняв початок війни в Україні.

"Це дуже погано. Поставив себе на місце людини, яка в той момент живе в Україні. Якби жив, як інші футболісти, і знав, що в центрі міста вмирають люди... Це для мене був великий шок. Кожен день дивився відео на ютубі і різних сайтах. Дуже важко для мене, адже я там жив, а через 3-4 місяці там війна. Таке хороше місто і так зробити йому погано. Вважаю, що не дай Бог жодній країні, щоб таке траплялося.

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Вважаю так – поки граєш у футбол, тебе це (політика – прим.) не повинно займати взагалі. Якщо хтось хоче говорити про політику, нехай іде туди після закінчення кар’єри і займається політикою, а не футболом. Тим, хто про це говорить, боляче і важко. Може, тому Шовковський і казав про Революцію. Йому було боляче. Він переживає за свою країну", – сказав Попов в інтерв’ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, македонський оборонець перебрався до Динамо з Херенвена у 2010 році, однак у 2012-му перейшов в оренду в англійський Вест Бромвіч. Остаточно покинув київський клуб Попов у 2014 році.

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