Челсі розбив Севілью у матчі 5 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Зустріч перетворилася на сольний концерт Олів'є Жиру. 34-річний француз забив єдиний м'яч до перерви, а після додав ще три.

Ліга чемпіонів: Борусія Д вийшла у плей-офф, Жиру покером розбив Севілью, ПСЖ обіграв МЮ, ганьба Зеніта

Захисники Севільї постійно "губили" Жиру у власному карному майданчику, і той з легкістю використовував моменти. Фінальним акордом для покера форварда Челсі став пенальті – 0:4.