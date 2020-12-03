Покер Жиру у відеоогляді матчу Севілья – Челсі – 0:4
10:53 - Читать на русском
Челсі розбив Севілью у матчі 5 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Олів'є Жиру 8’
Олів'є Жиру 54’
Олів'є Жиру 74’
Олів'є Жиру 83’
8’ Олів'є Жиру
54’ Олів'є Жиру
74’ Олів'є Жиру
83’ Олів'є Жиру
Зустріч перетворилася на сольний концерт Олів'є Жиру. 34-річний француз забив єдиний м'яч до перерви, а після додав ще три.
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Захисники Севільї постійно "губили" Жиру у власному карному майданчику, і той з легкістю використовував моменти. Фінальним акордом для покера форварда Челсі став пенальті – 0:4.
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