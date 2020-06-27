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Покер віце-чемпіона світу у відеоогляді матчу Борусія Д – Хоффенхайм – 0:4

20:06 - Читать на русском
Покер віце-чемпіона світу у відеоогляді матчу Борусія Д – Хоффенхайм – 0:4
Андрей Крамаріч / Фото ФК Хоффенхайм

Борусія Д приймала Хоффенхайм у заключному турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

 
Андрей Крамаріч 8’
Андрей Крамаріч 30’
Андрей Крамаріч 48’
Андрей Крамаріч 50’
8’ Андрей Крамаріч
30’ Андрей Крамаріч
48’ Андрей Крамаріч
50’ Андрей Крамаріч

Погром "джмелів" розпочався вже у першій половині гри, форвард Хоффенхайма Андрей Крамаріч відзначився дублем.

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Після перерви 29-річний хорват не мав наміру зупинятись і відвантажив супернику ще два м'ячі, довівши рахунок до принизливого.

Фіаско Борусії Д не вплинуло на турнірне становище, "джмелі" фінішували другими. Покер Крамаріча дозволив Хоффенхайму зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

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Джерело: ТК Футбол
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19:25
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Відеоновини Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Хоффенхайм Хоффенхайм Борусія Дортмунд - Хоффенхайм
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