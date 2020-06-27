Покер віце-чемпіона світу у відеоогляді матчу Борусія Д – Хоффенхайм – 0:4

Борусія Д приймала Хоффенхайм у заключному турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Погром "джмелів" розпочався вже у першій половині гри, форвард Хоффенхайма Андрей Крамаріч відзначився дублем.

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Після перерви 29-річний хорват не мав наміру зупинятись і відвантажив супернику ще два м'ячі, довівши рахунок до принизливого.

Фіаско Борусії Д не вплинуло на турнірне становище, "джмелі" фінішували другими. Покер Крамаріча дозволив Хоффенхайму зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

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