Тоттенхем на виїзді розтрощив Саутгемптон в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лондонці пропустили першими, але це лише розізлило підопічних Жозе Моурінью, які ще до перерви зуміли зрівняти рахунок.

Феноменальний покер Сона забезпечив Тоттенхему розгром Саутгемптона, Брайтон знищив Ньюкасл

А от у другому таймі на полі була одна команда – Тоттенхем буквально знищив "святих". Найбільше постаралися Сон та Кейн. Кореєць забив чотири м'ячі, а Харрі записав у свій актив гол та покер із асистів.

До слова, ця перемога стала для "шпор" дебютною у нинішньому сезоні, адже у першому турі лондонці мінімально поступилися Евертону.