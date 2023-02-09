Результат "жовто-синім" забезпечив розкішний виступ Кріштіану Роналду. Португалець оформив покер, перетнувши позначку у 500 голів в рамках національних чемпіонатів. Зірка Аль-Насра відвантажив суперникам по 2 голи в кожному з таймів.

Роналду оформив покер у матчі проти скандального екс-динамівця – форвард Аль-Насра підкорив чергову супервершину

До перерви Роналду під кутом виходив на ворота і спокійно реалізовував свої моменти. В другій половині ветеран також виконував роботу класичного центрфорварда – забив з пенальті та знову переграв кіпера у ближньому бою. Для Кріша це були перші голи з гри у Саудівській Аравії, а його команда зрінялася з лідером чемпіонату.