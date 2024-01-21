Боснійський фахівець Маріно Пушіч дотримав своєї обіцянки і активно вчить мову країни, в якій заробляє на хліб.

У листопаді 2023 року головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч у коментарі Футбол 24 заявив, що за півроку зможе говорити українською мовою. Напередодні прес-служба "гірників" опублікувала інтерв'ю з боснійським наставником, де попросила його сказати щось солов'їною.

Шахтар буде купувати і продавати гравців – Срна виділив пріоритети на другу частину сезону

Той не став відмовлятись, продемонструвавши чудову вимову (повіяло ностальгією часів Ігора Йовічевіча). Пушіч українською зізнався, що поки що "розуміє краще, чим говорить", а наприкінці потішив фразою, яку часто говорить до своїх підопічних: "Покажіть зуби".

Нагадаємо, контракт Пушіча з Шахтарем розрахований до літа 2026-го. Для 52-річного боснійця це перший досвід самостійної роботи на топ-рівні.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців