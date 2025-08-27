"Ми просто готуємося до кожного матчу і завтра будемо намагатися перемогти, а не зберегти якийсь результат. Це може бути добре для нас, але ми бачили, що вони створюють моменти навіть зі стандартних положень, тому ми аналізуємо все, незалежно від рахунку. Сподіваюся, завтра ми покажемо, що готові.

Відхід Пататі? Зараз це правильне рішення, але якби ми не виграли перший матч, усі б сказали, що я божевільний тренер, який не використовує свого найважливішого гравця. Я віддаю перевагу гравцям, які на 100% зосереджені на команді.

Усе, що було навколо Пататі та Тургемана, заважало колективу, і ми разом вирішили працювати з гравцями, які тут на 100%. Я дуже задоволений тим, як команда відреагувала, адже все залежить від колективу. Нам доведеться будувати все далі", – сказав Лазетіч на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь Динамо – Маккабі Т-А відбудеться у четвер, 28 серпня, в польському Любліні. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Перша гра завершилась перемогою ізраїльтян з рахунком 3:1.

