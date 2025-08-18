Шість днів тому, а саме 12 серпня, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ, ставши першим українцем в історії найтитулованішого клубу Франції. Першу офіційну гру за "червоно-синіх" захисник пропускав, оскільки вона відбувалася наступного дня після трансферу. А через чотири дні після здобуття Суперкубка УЄФА команда Луїса Енріке стартувала в Лізі 1.

Луїс Енріке оцінив дебют Забарного за ПСЖ: "Ідеально підходить для стилю гри, який мені подобається"

Саме матч проти Нанта відкрив лік матчів для Іллі Забарного. Імениті французькі видання в унісон стверджували, що український захисник не просто дебютує, а вийде у стартовому складі. На це було декілька причин, і, певно, головна – це те, що Забарний провів повноцінну передсезонну підготовку з Борнмутом, а ПСЖ лише нещодавно вийшов із відпустки. З іншого боку, Нант, який втратив значну частину гравців влітку і змінив тренера – прекрасний варіант для того, щоб перевірити Іллю у грі.

Забарний дебютував впевнено. Звісно, на перших хвилинах відчувалося, що українець – нова людина в команді, але загалом ніяких претензій до Іллі не може бути. Класний у позиціюванні, прекрасний в передачах (95% точності). Особливо хочеться відзначити, що Забарний виконав чітко чотири довгі передачі. У ПСЖ із захисників такою чеснотою може похизуватися Маркіньйос, з яким українець буде боротися за місце в основі.

Забарний дебютував за ПСЖ, здобувши мінімальну перемогу над Нантом – Ілля почав нервово, але видав сильний матч

Луїс Енріке високо оцінив дебют Забарного, сказавши, що українець ідеально списується в його команду. Щодо французької преси, то Ілля зумів вразити і її. L'Equipe, наприклад, запитував читачів, хто є найкращим гравцем матчу, включивши у список Іллю. Серед шести претендентів Забарний опинився на четвертому місці, набравши 7,21% голосів. Звісно, найбільше голосували за Вітінью, оскільки його гол приніс перемогу.

L'Equipe оцінив виступ Іллі у п’ять балів, а найвища оцінка, яку виставляло видання, обмежувалася шісткою.

"Він двічі помилився на одній і тій же хвилині (5-та), а потім поступово ситуація налагодилася, і Ілля навіть запобіг небезпечній ситуації від Леру (38-ма). У другому таймі нічого не змінилося, він був спокійний у всіх єдиноборствах", – зазначило видання.

Le Parisien високі оцінки віддав Вітіньї та Беральдо (по 7), а ось українцю поставили 5,5. Щоправда, паризьке видання сконцентрувалося більше на критиці українця.

"Не потрапивши на матч із Тоттенхемом в Удіне, українець дебютував у захисті, замінивши капітана Маркіньйоса. Після двох невдалих епізодів на полі, які змусили оборону тремтіти, він відновив впевненість. Хоча Забарному не вистачає орієнтації та фізичної сили, що видно по його дуелі з Леру".

А ось So Foot у звичній для себе жартівливій формі написав про Забарного: "Напередодні зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні Ілля Забарний показав, хто є справжнім господарем України".

Редакція оцінила виступ українця в 7 балів з 10. Я, з усією скромністю, віддала Іллі 10-ку. А чому б і ні. Тим паче, видання згадало навіть Маркіньйоса, який не зіграв ні секунди, назвавши його чемпіоном. Хто ж сперечається.

Спортивна редакція Le Figaro зазвичай скеровує на тих, хто, на їхню думку, виступив на високому рівні, а хто повністю провалився. Забарний в дебютному матчі зумів вразити і потрапив у підбірку "Top".

"Ілля став одним із найяскравіших моментів вечора і не розчарував. Колишній гравець Борнмута, підписаний цього літа за понад 60 мільйонів євро, дебютував у Лізі 1 у складі Парі Сен-Жермен. Граючи в центрі поля разом з Бералдо, український центральний захисник продемонстрував переконливу гру. Хоча на початку матчу він сам себе налякав невпевненим ударом головою, який ледь не створив проблеми товаришам по команді (4-та хвилина), в наступних спробах він проявив неймовірну холоднокровність.

Відмінно читаючи гру, він відзначився двома точними і вирішальними сейвами (34-та і 37-ма хвилини). Хоча Нант не становив особливої небезпеки, йому все ж вдалося запобігти будь-якій спробі на самому початку. Варто відзначити, що Беральдо, який також провів якісну гру, його відмінно підтримав. Логічний "сухий" рахунок".

Поділяє думку французького ЗМІ і інтернет-видання Get French Football. Воно також відзначило впевнений старт Забарного.

"У своєму першому матчі після переходу з Борнмута за 63 млн євро український центральний захисник виглядав впевнено у позиціонуванні та пасах. Він, зокрема, перехопив небезпечний пас Луї Леру, який виходив на ворота. Впевнений старт".

Фанатські асоціації на своїх сайтах також проводили опитування щодо найкращого гравця матчу. Скрізь Забарний опинявся на верхівках, а це лише перші 90 хвилин у футболці ПСЖ. Можна з упевненістю сказати, що Ілля вразив, зумів продемонструвати і передати команді свій спокій.

"Це великий клуб, я повинен вигравати всі дуелі, всі м'ячі, відчуваю, що є різниця (порівняно з його попереднім клубом, Борнмутом). Але я люблю бути під тиском, це допомагає мені рости і прогресувати. Моя мета – допомагати своєму клубу і своїм товаришам по команді боротися у Лізі чемпіонів або деінде.

Завжди мріяв грати разом із Дембеле. Він неймовірно обдарований технічно, і приємно мати його на своєму боці. Він абсолютно заслуговує на "Золотий м'яч", він виграв усе і був найвидатнішим гравцем минулого сезону", – сказав після матчу сам Ілля.