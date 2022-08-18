Півзахисник Бенфіки Жоау Маріу поділився враженнями від матчу з Динамо (2:0) у кваліфікаційному плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ми провели дуже хороший матч. У першому таймі могли забити навіть більше. Вітаю команду, адже ми показали чудовий футбол проти потужного суперника та здобули гарний результат.

Динамо – Бенфіка – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Динамо дуже якісно володіло м'ячем, грамотно розігрувало. У другому таймі вже відчувалася втома. Ми трішки просіли, але зберігали концентрацію, намагалися діяти організовано.

Другий матч граємо вдома, тому важливо було здобути гандикап. Тепер потрібно віддати всі сили, щоб пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів", – цитує Маріу видання O Jogo.

Динамо програло перший матч Бенфіці, пропустивши два м'ячі. Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

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