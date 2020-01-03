Покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі призупинене

Апеляційний комітет федерації футболу Іспанії прийняв рішення призупинити покарання Райо Вальєкано за образи українського форварда Альбасете Романа Зозулі.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у мадридського клубу було занадто мало часу на підготовку апеляції, адже наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня проти Жирони, інформує Marca.

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Нагадаємо, 15 грудня гравці Альбасете відмовилися виходити на другий тайм матчу проти Райо Вальєкано через образи з боку вболівальників на адресу Романа Зозулі. Матч буде дограний при порожніх трибунах. 27 грудня Райо Вальєкано отримав штраф в розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язали закрити частину трибун на два домашні матчі.

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