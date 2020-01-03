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Покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі призупинене

15:51 376 Читать на русском
Покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі призупинене
Роман Зозуля / фото з відкритих джерел

Апеляційний комітет федерації футболу Іспанії прийняв рішення призупинити покарання Райо Вальєкано за образи українського форварда Альбасете Романа Зозулі.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у мадридського клубу було занадто мало часу на підготовку апеляції, адже наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня проти Жирони, інформує Marca.

Президент Райо обурений через покарання за образи фанатів на адресу Зозулі

Нагадаємо, 15 грудня гравці Альбасете відмовилися виходити на другий тайм матчу проти Райо Вальєкано через образи з боку вболівальників на адресу Романа Зозулі. Матч буде дограний при порожніх трибунах. 27 грудня Райо Вальєкано отримав штраф в розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язали закрити частину трибун на два домашні матчі.

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Теги
Іспанія Альбасете Альбасете Українці за кордоном Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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