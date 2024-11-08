Манчестер Юнайтед весь перший тайм не міг нічого вдіяти з ПАОКом, у основі якого вийшли добре знайомі українським вболівальникам Томаш Кендзьора і Тайсон. Втім, на 50-й хвилині "дияволи" таки вийшли вперед. Невисокий Діалло головою майстерно замкнув подачу Бруну.

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Тайсон створив найкращий момент ПАОКа в матчі, однак Тіссаудалі запоров його кволим ударом в руки Онана. Натомість Діалло був безжальним. Вінгер МЮ обікрав Бабу і ефектно закрутив під дальню стійку. 2:0 – тимчасовий тренер манкуніанців Рууд ван Ністелрой здобуває перемогу в першому ж євроматчі, що Ерік Тен Хаг не міг зробити цілий рік.