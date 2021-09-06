26-річний фін захищатиме кольори Різеспора на правах оренди, повідомляє прес-служба турецького клубу. Контракт Пох'янпало розрахований до кінця сезону 2021/22.

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Різеспор креативно підійшов до представлення свого новачка, опублікувавши оригінальне відео у своїх соціальних мережах. Йоель належить Байєру з 2013 року, але німці часто відправляли його в оренди. Зокрема, минулий сезон він провів в Уніоні, за який відіграв 19 поєдинків і забив 6 м'ячів.

До слова, Йоеля Пох'янпало регулярно викликають у збірну Фінляндії, яка є суперником України у кваліфікації ЧС-2022. Очна зустріч двох національних команд відбудеться вже 9 жовтня.

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