У Монте-Карло поховали Міно Райолу, про смерть якого повідомили 30 квітня.

Суперагент таки програв боротьбу за життя – Райоли не стало 30 квітня у віці 54 роки. Впродовж останніх місяців Міно боровся з хворобою легень, але лікарі не змогли врятувати його.

Ібрагімовіч завжди хотів бути агентом – Златан думає над завершенням кар'єри, щоб врятувати компанію спочилого Райоли

Сьогодні, 5 травня, у Монако відбувся похорон Міно Райоли. Місце церемонії до останнього тримали в секреті, щоб уникнути великого ажіотажу. Про час і місце знали лише запрошені особи. У підсумку прощання з Райолою відбулося у місцевій церкві святого Карла.

Віддати останню шану своєму вже колишньому агенту приїхали чимало футбольних зірок. Зокрема, були присутні Златан Ібрагімовіч, Сеск Фабрегас, Маттейс Де Лігт, Джанлуїджі Доннарумма, Ерлінг Холанд, Марко Верратті та інші, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Міно Райола: від продажу піци до агента Ібрагімовіча, Погба і Доннарумми – хитрий геній, який відважився обізвати Златана і не хотів заходити в Україну