– Ви покинули Ворсклу після 17 днів після призначення. Що сталося та якими є причини?

– Причина – та, яку назвав один зі журналістів, Михайло Співаковський. Те, що агенти, які запропонували мене та привели в клуб, почали погрожувати – кого я повинен підписати, а кого ні. Я поговорив з керівництвом – воно спробувало мені допомогти у цій ситуації. Але разом ухвалили рішення, що найкращим кроком буде поїхати з країни.

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– Це були настільки серйозні погрози за те, що ви не хотіли запрошувати у клуб гравців, на яких вони наполягали?

– Я вважаю, що погрози були достатньо серйозними, щоб я покинув країну. Я вже перебуваю на батьківщині.

– Чи вдавався взагалі клуб до якихось конкретних дій, щоб запобігти цій ситуації?

– Так. Коли я звернувся, то вони сказали, щоб я дав їм один день на роздуми, як тут мені допомогти. Але наступного дня зателефонували та сказали, що найкраще для мене – поїхати з країни.

Я не хочу називати прізвища цих агентів. Нехай це буде на їхній совісті, як вони ставляться до людей. Можна сказати, що це моя помилка, що я погодився з ними працювати. Мені зателефонували ці агенти та сказали, що є варіант з Ворсклою, що вони можуть мене запропонувати. Одного з цих агентів я знав давно. Думав, що це порядна людина, а виявилося, що я помилився.

– З’являлася також інформація, що у вас нібито були розбіжності з керівництвом Ворскли. Мовляв, ви наполягали на серйозних трансферах, а клуб – на гравцях з низькою зарплатою. Це, виходить, не відповідає дійсності?

– Це взагалі неправда. У нас жодних проблем з керівництвом не було. З першого дня все функціонувало максимально коректно. Щодо домовленостей – жодних проблем не було. Навіть коли трапилася ця ситуація, то вони пішли мені назустріч. Те, що пишуть – неправда. Я знав, куди я йду. Знав, які зарплати будуть та які футболісти будуть. І я був готовий до такої роботи на 100%. Навіть запрошував гравців, з якими я працював раніше. Мені було важко покинути цю команду, коли я їх вже запросив.

– Тобто ви вважали, що з названими ресурсами вдасться виконати поставлене завдання?

– Коли я прийшов, то завдання звучало "побудувати команду". І потім побачити, які з цією командою можемо ставити наступні завдання. У цьому напрямку шукали футболістів, вибрали найкращих з U-19. Все йшло добре до моменту, коли почали втручатись сторонні особи.

Я не збираюся звертатися в якісь футбольні органи щодо цих погроз від агентів. Я навіть не знаю, до кого звернутися. Звідки я знаю, що ці люди потім можуть мені зробити? Тому мені краще просто закрити цю тему та рухатись далі.

– Те, що сталося з вами, також може повторитися з іншими тренерами чи гравцями.

– Можливо, так. Просто я теж боюсь. Через це раніше не хотів давати інтерв’ю. Але це крик душі. Хочеться показати людям, що Любеновіч втік з країни не через нестачу футболістів у Ворсклі, а з інших причин, – розповів сербський фахівець у коментарі Tribuna.

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