Справа про правопорушення у домі форварда Реала Карім Бензема незабаром може бути закрита. Правоохоронці знайшли підозрюваного.

Поліція Албанії разом з Інтерполом у ході спеціальної операції арештувала підозрюваного у пограбуванні будинку французького нападника під час Ель Класіко у 2019-му, інформує AS.

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Затриманим виявився Альфред Продані, високопосадовець з Албанії, який протягом дев'яти років був директором громадської компанії водопостачання в окрузі Курбін. Чоловік може бути причетним ще до 40 пограбувань будинків в Іспанії з 2013 року.

Продані не визнає своєї провини. Натомість прокуратура називає свої докази переконливими і вважає, що не має права на помилку.

До слова, від пограбувань Бензема постраждав не вперше. У січні цього року його дім знову опинився під прицілом злочинців, тоді Карім грав проти Ельче.

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