"Тут важко, дуже важко. Є багато прикладів, які підтверджують те, що я говорю. Тут більше матчів проти добре підготовлених тренерів. Більше матчів, в яких тренери знають, що вони повинні робити.

Шахтар – Борусія М: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Команди тут сильніші. У кожному клубі більше грошей, а не тільки у декількох команд. У багатьох є можливість витрачати і купувати гравців.

Це складно. Погляньте на Аталанту в минулому сезоні, на півфіналістів Ліги чемпіонів, на боротьбу в Серії А – це було неймовірно. Погляньте на Шахтар у матчі з Реалом (3:2 – прим.), який потім зіграв внічию з Інтером. Це абсурд, раніше такого не було.

Пробитися в плей-офф непросто. Кожен раз, коли ми потрапляємо туди, я говорю гравцям: "Вітаю, насолоджуйтеся моментом". Вихід в наступний раунд – перший успіх сезону", – цитує Гвардіолу Goal.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Манчестер Сіті очолює квартет С, на другій сходинці розташувався Порту.

Шахтар – лідер: шахи Каштру і Конте, ендорфін у крові "гірників", або Ахметов не задоволений?