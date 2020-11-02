"Погляньте на Шахтар у матчі з Реалом – це ж абсурд", – Гвардіола шокований конкуренцією у Лізі чемпіонів
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився наболілим перед поєдинком ЛЧ проти Олімпіакоса.
"Тут важко, дуже важко. Є багато прикладів, які підтверджують те, що я говорю. Тут більше матчів проти добре підготовлених тренерів. Більше матчів, в яких тренери знають, що вони повинні робити.
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Команди тут сильніші. У кожному клубі більше грошей, а не тільки у декількох команд. У багатьох є можливість витрачати і купувати гравців.
Це складно. Погляньте на Аталанту в минулому сезоні, на півфіналістів Ліги чемпіонів, на боротьбу в Серії А – це було неймовірно. Погляньте на Шахтар у матчі з Реалом (3:2 – прим.), який потім зіграв внічию з Інтером. Це абсурд, раніше такого не було.
Пробитися в плей-офф непросто. Кожен раз, коли ми потрапляємо туди, я говорю гравцям: "Вітаю, насолоджуйтеся моментом". Вихід в наступний раунд – перший успіх сезону", – цитує Гвардіолу Goal.
Після двох турів групового етапу ЛЧ Манчестер Сіті очолює квартет С, на другій сходинці розташувався Порту.
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