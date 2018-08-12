Погба знову натякнув на бажання піти з Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба фактично не приховує свого бажання змінити клуб.

Нагадаємо, Погба вже тривалий час заявляє, що хоче покинути Манчестер Юнайтед, хоча сам клуб не збирається відпускати гравця.

Англійські ЗМІ повідомляли про конфлікт француза з Жозе Моурінью, але в матчі 1 туру АПЛ 2018/19 Погба вивів Манчестер Юнайтед з капітанською пов'язкою.

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"Звання капітана – це не просто пов'язка. Мені потрібно бути самим собою. Якщо я можу заряджати команду, якщо вона мені довіряє, все складається простіше.

У збірній Франції на чемпіонаті світу ми всі були однією групою. Тренер, фізіотерапевт, адміністратор – всі були одним цілим. Партнери дозволили мені говорити і висловлювати свої думки. Всі прийшли з однією метою – перемогти. Коли всі поруч з тобою знають, що хочуть боротися за тебе, все дається простіше.

Так, я тепер чемпіон світу, але я той же Поль Погба. Очевидно, що тут інша команда. Я все так же люблю футбол і віддаю всі сили заради команди. Коли тобі комфортно, коли всі один одному довіряють, коли ментально, в голові, все добре, все дається простіше.

Якщо ти нещасливий в тому, що робиш, немає і сенсу робити це, чи не так? Робота повинна подобатися, інакше ти не можеш викластися повністю. Є речі, які я не можу говорити, інакше мене оштрафують", – цитує Погба BBC.

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