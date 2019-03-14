Погба зізнався Сульшеру, де хоче продовжити кар'єру, – The Sun

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба визначився зі своїм майбутнім.

Погба вирішив продовжити захищати кольори Манчестер Юнайтед, про що хавбек і заявив наставнику манкуніанців Уле Гуннару Сульшеру, повідомляє The Sun.

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Нагадаємо, Поль мав намір покинути "червоних дияволів" через конфлікт з колишнім головним тренером Жозе Моурінью.

Чинний контракт француза з Манчестер Юнайтед діє до 30 червня 2021 року і має опцію продовження ще на один сезон.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів 27 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 9-ма асистами.

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