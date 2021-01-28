Погба заступився за Ібрагімовіча у расистському скандалі
Лідер МЮ Поль Погба висміяв хейтерів Златана Ібрагімовіча, які звинувачують нападника Мілана у расизмі.
"Златан – расист? Він занадто сильно мене любить, тому це остання людина, кого я вважаю расистом! Забудьте, не треба з цим жартувати!" – написав Погба у Twitter.
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Нагадаємо, у поєдинку Кубка Італії Інтер – Мілан (2:1) на полі сталась сутичка між 39-річним шведом та темношкірим нападником "нерадзуррі" Ромелу Лукаку, що і стало причиною хейту Ібри.
У нинішньому сезоні Серії А Златан провів 9 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та асистом.
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