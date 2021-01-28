"Златан – расист? Він занадто сильно мене любить, тому це остання людина, кого я вважаю расистом! Забудьте, не треба з цим жартувати!" – написав Погба у Twitter.

"Я трах*у тебе і твою дружину": стали відомі подробиці вибухової сутички Ібрагімовіча та Лукаку

Нагадаємо, у поєдинку Кубка Італії Інтер – Мілан (2:1) на полі сталась сутичка між 39-річним шведом та темношкірим нападником "нерадзуррі" Ромелу Лукаку, що і стало причиною хейту Ібри.

У нинішньому сезоні Серії А Златан провів 9 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та асистом.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана