Француз отримав пошкодження ще в липні. Спершу він відмовився від хірургічного втручання й обрав інший метод лікування, адже прагнув поїхати на ЧС-2022. Проте зараз обстеження показали, що операції не уникнути.

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Консервативне лікування не допомогло, тому сьогодні Погба прооперують. Очікується, що Поль зможе повернутись на поле приблизно за 6 тижнів, але офіційні терміни відновлення поки не називаються, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

До слова, травматичність Погба вражає. За останні три сезони півзахисник отримав вісім різних пошкоджень, пропустивши 72 матчі за 33 місяці. В основному це було пов’язано з періодичними проблемами з м’язами стегна, підколінного сухожилля та литки, а також із розтягненням щиколотки.

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