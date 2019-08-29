Погба все ще сподівається перейти в Реал – Райола придумав хитрий план

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не збирається миритися зі зривом переходу в мадридський Реал.

Нагадаємо, Реал протягом всього літа хотів підписати Поля Погба, проте не зумів дійти згоди з манкуніанцями. 26-річний чемпіон світу змушений був залишитися в Манчестері.

Втім, Погба не збирається здаватися без бою. Агент гравця Міно Райола продовжує пошук формули, яка дозволить його клієнту покинути Олд Траффорд. Скандальний голландець італійського походження планує повторити "шлях Едена Азара".

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Бельгієць, який також хотів перейти в Реал, відмовлявся продовжувати контракт з Челсі. Цього літа лондонці змушені були продати його, щоб наступного року не втратити безкоштовно. Щось схоже Райола розраховує провернути і у випадку з Погба, повідомляє Marca.

Француз не буде продовжувати контракт з МЮ, який чинний ще 2 роки – до 30 червня 2021-го. На думку Райоли, такий сценарій спонукає "червоних дияволів" все ж відпустити Погба в Мадрид.

Зазначимо, Погба повернувся в Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року за 105 млн євро.

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