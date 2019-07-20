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Погба впевнений у своєму трансфері в Реал, – L'Equipe

09:27 250 Читать на русском
Погба впевнений у своєму трансфері в Реал, – L'Equipe
Поль Погба / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба переконаний, що цього літа стане гравцем мадридського Реала.

Поль Погба, який зараз перебуває в турі по Австралії з Манчестер Юнайтед, впевнений у своєму трансфері в мадридський клуб, повідомляє L'Equipe.

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Агент гравця Міно Райола близько тижня нічого не говорив щодо майбутнього свого клієнта і, як зазначається, вважає, що результат цього питання буде позитивним для його підопічного.

Погба також вважає, що його майбутнє повинно відповідати бажанням: виступати за Реал і тренуватися під керівництвом Зінедіна Зідана.

Раніше повідомлялося, що мадридському клубу буде складно підписати Погба, оскільки вже витрачено понад 300 млн євро на трансфери.

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