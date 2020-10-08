"Що стосується Зідана, вже багато чого сказано. Що я можу додати? Звичайно, всі гравці були б раді зіграти за Реал. Це безперечно була б мрія. Для мене це мрія, одного разу – чому б і ні?

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Я в Манчестер Юнайтед, і я люблю свій клуб. Збираюся віддати все, щоб отримати задоволення від гри, а також повернути клуб туди, де він заслуговує перебувати", – поділився Погба у коментарі Marca.

Нагадаємо, француза протягом двох трансферних вікон сватали до Реала, проте Поль і досі залишається гравцем Манчестер Юнайтед.

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