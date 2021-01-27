"Психологія. Ми стали грати більше як команда. Ми стали набагато краще грати разом, набагато краще пресингувати разом. Ніхто не байдикує. Під цим я маю на увазі, що немає тих, хто бігає менше або не відпрацьовує у захисті.

Погба: Манчестер Юнайтед потрібно бути зарозумілим

Це було проблемою. Коли ми всі разом, всі набагато сильніші. Якщо хтось докладає менше зусиль, у команди виникають певні проблеми. Коли всі разом, завжди простіше", – цитує Погба Daily Mail.

Після 19-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на другій сходинці, відстаючи від Ман Сіті на один заліковий бал.

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