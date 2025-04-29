Півзахисник Поль Погба, ймовірно, продовжить кар'єру в Ді Сі Юнайтед. Як інформує The Athletic, американський клуб має пріоритетне право серед інших команд МЛС на переговори з французом і вже скористався цим.

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Після 10 турів Ді Сі Юнайтед посідає 13-те місце в турнірній таблиці Східної конференції. Кольори команди захищає екс-форвард Астон Вілли, Ліверпуля, Крістал Пелас і збірної Бельгії Крістіан Бентеке.

Нагадаємо, француз відбув дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил і є вільним агентом. Востаннє він виходив на поле 3 вересня 2023 року.

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