Через кілька тижнів Поль Погба стане вільним агентом, адже так і не узгодив новий контракт з Ман Юнайтед. Претендентами на підписання хавбека називали Манчестер Сіті, ПСЖ та Ювентус.

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Схоже, гравець зробив свій вибір. Погба готовий відмовити парижанам і перебратися в Ювентус, кольори якого захищав з 2012 по 2016 рік. Саме повернення в Турин є пріоритетом для Поля, повідомляє Manchester Evening News.

Цікаво, що "Стара синьйора" проверне такий трюк вже вдруге. Влітку 2012-го Юве підписав Погба на правах вільного агента, а через 4 роки продав назад у Манчестер Юнайтед за 105 млн євро. У футболці туринського клубу француз зіграв 178 матчів, забив 34 голи та 40 разів асистував партнерам.

Зауважимо, що МЮ вже визначився із заміною 29-річному французу. На Олд Траффорд може переїхати Френкі де Йонг, якого Барселона вирішила продати. Очікується, що новим клубом нідерландця стане саме Манчестер Юнайтед, де Френкі знову працюватиме зі своїм колишнім тренером – Еріком Тен Хагом.

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