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Погба витанцьовував на весіллі брата – Сульшер заявляє, що хавбек Манчестер Юнайтед лікується від хвороби

16:55 361 Читать на русском
Погба витанцьовував на весіллі брата – Сульшер заявляє, що хавбек Манчестер Юнайтед лікується від хвороби
Поль Погба та Уле Гуннар Сульшер / Фото 90Min

Схоже, між лідером Манчестер Юнайтед та головним тренером є проблеми з комунікацією.

"Погба захворів, і він буде відсутній протягом ще двох або трьох днів. Це невигідно і гравцеві, і клубу, але такі реалії.

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Як я вже неодноразово говорив, Поль – гравець дуже високого рівня, і ми з нетерпінням чекаємо його повернення на поле. Ми вже думали, на скільки хвилин його випустити в наступному матчі, але він захворів", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Водночас мережу підірвало відео з французьким хавбеком, де він бере участь у запальних танцях на весіллі свого брата минулих вихідних.

В поточному сезоні АПЛ Поль провів лише 5 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольні курйози Відеоновини Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Поль Погба Поль Погба
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