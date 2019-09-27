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Погба вимагає у Манчестер Юнайтед неймовірного підвищення зарплати

22:36 477 Читать на русском
Погба вимагає у Манчестер Юнайтед неймовірного підвищення зарплати
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Зацікавлення мадридського Реала гравцем збірної Франції Полем Погба може допомогти останньому "вибити" зі свого теперішнього клубу значне підвищення окладу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба повідомив манкуніанському клубу свої фінансові вимоги щодо нового контракту, повідомляє Tuttosport.

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26-річний хавбек заявив, що буде готовий обговорити умови продовження чинної угоди, якщо його заробітна плата буде підвищена до 600 тис. фунтів стерлінгів на тиждень (676 тис. євро на тиждень, 35 млн євро на рік). Якщо "червоні дияволи" погодяться на умови француза, то він стане одним з найвисокооплачуваніших футболістів планети.

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У поточному сезоні на клубному рівні Погба взяв участь у 5 матчах. На його рахунку 2 результативні передачі. Контракт півзахисника з Манчестер Юнайтед, згідно якого він отримує близько 17 млн євро на рік, розрахований до літа 2021 року. Угода передбачає можливість пролонгації ще на один рік.

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