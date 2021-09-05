Один з лідерів Манчестер Юнайтед Поль Погба помітив лише позитив від трансферу Кріштіану Роналду.

"Приїзд Рафаеля Варана позитивно вплинув на клуб. У нас з ним чудові стосунки, ми знаємо один одного досить давно. Я щасливий, що він з нами в Манчестері, щоб поділитися своїм досвідом і бути корисним завдяки своїм ігровим якостям.

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Роналду? Завжди приємно грати з найкращими. Це величезний плюс для футболістів, коли вони можуть тренуватися з великим гравцем. Він підніме рівень нашої команди", – цитує Погба Get French Football News.

За чутками, прихід Кріштіану може негативно вплинути на кількість ігрового часу для Поля. Юнайтед придбав 36-річного португальця в Ювентуса за 15 млн євро.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба