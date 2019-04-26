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Погба відмовився оформляти візу на азіатський тур Манчестер Юнайтед

18:21 217 Читать на русском
Погба відмовився оформляти візу на азіатський тур Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Фото Reuters

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба, схоже, вже вирішив, що покине клуб у міжсезоння.

Французький півзахисник відмовився оформляти візу на передсезонний тур Манчестер Юнайтед Азією, повідомляє AS з посиланням на телевізійну програму Jugones.

Реал не сумнівається у трансферах Азара та Погба

Крім Погба отримання документів для турне пропустили Андер Еррера та Ромелу Лукаку. У хавбека "червоних дияволів" влітку закінчується контракт, а ось бельгійський нападник виставлений на трансфер.

Погба повідомив своєму оточенню, що покине Манчестер Юнайтед

Раніше повідомлялось, що Поль Погба виступив проти головного тренера манкуніанців Уле Гуннара Сульшера та закликав свого агента Райолу розпочати переговори з Реалом.

Теги
Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Андер Еррера Андер Еррера Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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