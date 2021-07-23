Майбутнє хавбека Поля Погба в Манчестер Юнайтед за рік до завершення контракту залишається невизначеним.

Перемовини між представниками 28-річного француза та "червоними дияволами" зайшли в глухий кут, інформує Sky Sports.

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Запропонований варіант нового контракту не влаштував Погба, а тому він його відхилив. Дуже малоймовірно, що Поль все ж продовжить співпрацю з манчестерським клубом. Відповідно, МЮ повинен вирішити, продавати його влітку чи відпустити безкоштовно наступного року. Серед претендентів на гравця називають ПСЖ та Реал.

До слова, Поль Погба провів 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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