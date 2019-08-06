Погба в Реал: Райола використовує інтерес Ювентуса задля тиску на мадридців

Агент хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба тисне на мадридський Реал за допомогою Ювентуса.

Міно Райола намагається здійснити трансфер Поля Погба у мадридський Реал, повідомляє AS. Агент використовує інтерес Ювентуса задля тиску на "королівський клуб".

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Пріоритетом для француза є саме переїзд у Мадрид, але в разі невдачі він не буде засмучуватись і зможе повернутись в Італію, де виступав з 2012 по 2016 роки.

"Королівський клуб" окрім Погба прагне переманити хавбека Аякса Донні ван де Беека.

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