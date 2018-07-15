Погба: В дитинстві я мріяв забити у фіналі ЧС, зараз я просто хочу перемогти

Півзахисник збірної Франції Поль Погба поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

"Я дійсно дуже радий, але, чесно сказати, пишатися поки нічим. Давайте почекаємо, адже ми нічого особливого поки не зробили.

На Євро-2016 ми обпеклися, бо були занадто самовпевненими. Здолавши в півфіналі Німеччину, ми вирішили, що перемога у нас в кишені. Можу вас запевнити, що більше ми подібної помилки не зробимо. Я дуже добре знаю хорватських футболістів – це гравці світового класу. Вони пробилися в плей-офф з дуже складної групи, а в неділю тільки одній команді судилося підняти над головою трофей. Це повинні бути ми!

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Пам'ятаю, як починав і через що мені довелося пройти. Кубок світу – моя заповітна мрія з самого дитинства. Зовсім юним я уявляв собі, як забиваю гол у фіналі. З тих пір я трохи відредагував мрію – тепер просто хочу перемогти", – цитує Погба прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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