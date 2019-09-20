Погба та Марсьяль пропустять матч проти Вест Хема – участь Джеймса під питанням

Манчестер Юнайтед має величезні кадрові проблеми перед матчем з командою Андрія Ярмоленка.

Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді проти Вест Хема 22 вересня в рамках 6 туру АПЛ. До цього поєдинку "червоні дияволи" підходять з кадровими проблемами.

Григорчук задоволений діями гравців Астани у матчі проти Манчестер Юнайтед

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер повідомив, що матч точно пропустять Поль Погба та Антоні Марсьяль, передає BBC Sport. Також під питанням участь відкриття сезону Деніела Джеймса.

У 1 турі групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вдома завдяки єдиному голу Грінвуда впорався з Астаною (1:0), яку очолює Роман Григорчук.