Погба: Сульшер просить, щоб я йшов у штрафний майданчик і забивав голи

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями після перемоги в матчі 22-го туру чемпіонату Англії над Тоттенхемом.

"Я отримую задоволення від своєї гри в цей момент. Мені подобається бути більш атакувальним гравцем. Раніше мені доводилося дуже багато захищатися, а це не моя сильна сторона. Зараз я отримав свою позицію на полі.

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Тренер каже мені, щоб я йшов у штрафний майданчик і забивав голи. Найкращий приклад такої гри – Френк Лемпард", – цитує Погба BBC.

У п'яти матчах чемпіонату Англії після звільнення з посади головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Погба забив чотири голи і віддав чотири результативні передачі.

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До цього на рахунку 25-річного француза було три забиті м'ячі і три гольових паси в 15 матчах.