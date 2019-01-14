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Погба: Сульшер просить, щоб я йшов у штрафний майданчик і забивав голи

00:25 166 Читать на русском
Погба: Сульшер просить, щоб я йшов у штрафний майданчик і забивав голи
Поль Погба / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями після перемоги в матчі 22-го туру чемпіонату Англії над Тоттенхемом.

"Я отримую задоволення від своєї гри в цей момент. Мені подобається бути більш атакувальним гравцем. Раніше мені доводилося дуже багато захищатися, а це не моя сильна сторона. Зараз я отримав свою позицію на полі.

Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенхем завдяки фантастичному Де Хеа та продовжив переможну серію Сульшера

Тренер каже мені, щоб я йшов у штрафний майданчик і забивав голи. Найкращий приклад такої гри – Френк Лемпард", – цитує Погба BBC.

У п'яти матчах чемпіонату Англії після звільнення з посади головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Погба забив чотири голи і віддав чотири результативні передачі.

Сульшер стартував із рекордних 6-ти перемог на чолі Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Басбі

До цього на рахунку 25-річного француза було три забиті м'ячі і три гольових паси в 15 матчах.

Англія22 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: Неділя 13 січня 2019

Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Англія Тоттенхем - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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