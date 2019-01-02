"Pogba style": Циганков з'явився на людях у екстравагантному піджаку та отримав бурхливу реакцію

Хавбек Динамо Віктор Циганков опублікував у Instagram світлину в незвичайному піджаку.

Капітан Динамо привітав вболівальників Динамо з Новим роком та додав фотографію, на якій він у чорному костюмі. У такому образі виділяється елегантний піджак із золотистими візерунками. Віктор відразу отримав порцію коментарів від своїх читачів.

"З новим роком, стиляга!", – написав одноклубник Денис Бойко.

"Pogba style", – зазначив один із підписників Віктора. "Циганстиль", – додав ще один прихильник 20-річного гравця, "Дизайнер з гумором", – підкреслив чоловік з нікнеймом Maininside.

Циганков як заміна екс-зірці ПСЖ чи партнер чемпіона світу – лідеру Динамо відводять серйозну роль у 2-х топ-проектах

До слова, Віктор встиг відвідати Рим та матч місцевої Роми, яка, за чутками, цікавиться лідером Динамо.