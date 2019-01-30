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Погба-старший продовжить кар'єру в МЛС

11:52 143 Читать на русском
Погба-старший продовжить кар'єру в МЛС
Флорентен Погба / Фото ФК Сент-Етьєн

Старший брат хавбека МЮ Поля Погба Флорентен перебрався в Атланту Юнайтед.

Французький захисник Флорентен Погба відтепер захищатиме кольори Атланти Юнайтед, повідомляє L’Equipe.

Флорентен Погба: Існує лише 2 клуби, на які мій брат готовий проміняти Манчестер Юнайтед

28-річний гравець перейде в клуб МЛС на правах вільного агента.

Останнім клубом Погба-старшого був французький Сент-Етьєн.

Варто відзначити, Атланта Юнайтед була створена всього чотири роки тому, але вже на другий рік офіційних виступів клуб вже став чемпіоном МЛС. Команду очолює відомий нідерландський фахівець Франк Де Бур.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Теги
Трансфери МЛС Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Світ Флорентен Погба Флорентен Погба Сент-Етьєн Сент-Етьєн
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