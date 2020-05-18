Погба-старший повернувся у чемпіонат Франції

Французький Сошо оголосив про перехід півзахисника Флорентена Погба. Його молодший брат Поль захищає кольори англійського Манчестер Юнайтед.
"Левенята" анонсували підписання досвідченого хавбека на офіційному сайті клубу.
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Погба-старший підпише 3-річний контракт із Сошо. Наступного тижня 29-річний півзахисник пройде медогляд, а потім поставить підпис під угодою. На Огюст Бональ Погба переїде в статусі вільного агента. Наприкінці осені він покинув американський Атланта Юнайтед.
У сезоні-2019 Флорентен Погба провів 16 матчів в МЛС.