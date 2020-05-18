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Погба-старший повернувся у чемпіонат Франції

18:55 117 Читать на русском
Погба-старший повернувся у чемпіонат Франції
Флорентен Погба / ФК Атланта Юнайтед

Французький Сошо оголосив про перехід півзахисника Флорентена Погба. Його молодший брат Поль захищає кольори англійського Манчестер Юнайтед.

"Левенята" анонсували підписання досвідченого хавбека на офіційному сайті клубу.

Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців, щоб розблокувати повернення Погба

Погба-старший підпише 3-річний контракт із Сошо. Наступного тижня 29-річний півзахисник пройде медогляд, а потім поставить підпис під угодою. На Огюст Бональ Погба переїде в статусі вільного агента. Наприкінці осені він покинув американський Атланта Юнайтед.

У сезоні-2019 Флорентен Погба провів 16 матчів в МЛС.

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Теги
Трансфери Франція Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Флорентен Погба Флорентен Погба Сошо Сошо
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