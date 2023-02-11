Погба ще не скоро повернеться – зірковий хавбек ще не дебютував за Ювентус після повернення
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував стан Поля Погба, який травмувався одразу після переходу до туринців.
"Погба не може потрапити до заявки, він все ще перебуває поза грою. Його немає, мені шкода це говорити, але така реальність.
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Поль працює над тим, щоб знову бути в строю, зараз я не можу сказати вам, коли він повернеться. Можливо, через 20 днів, я не знаю", – наводить слова Аллегрі Football Italia.
Нагадаємо, що француз влітку 2022 року перейшов до Ювентуса з Манчестер Юнайтед, проте через травми так і не зіграв жодної хвилини за "Стару синьйору". Transfermarkt оцінює француза в 35 млн євро.
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