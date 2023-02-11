"Погба не може потрапити до заявки, він все ще перебуває поза грою. Його немає, мені шкода це говорити, але така реальність.

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Поль працює над тим, щоб знову бути в строю, зараз я не можу сказати вам, коли він повернеться. Можливо, через 20 днів, я не знаю", – наводить слова Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, що француз влітку 2022 року перейшов до Ювентуса з Манчестер Юнайтед, проте через травми так і не зіграв жодної хвилини за "Стару синьйору". Transfermarkt оцінює француза в 35 млн євро.

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