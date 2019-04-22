toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Погба розповів, що сказав Сульшер гравцям Манчестер Юнайтед після нищівної поразки від Евертона

22:17 395 Читать на русском
Погба розповів, що сказав Сульшер гравцям Манчестер Юнайтед після нищівної поразки від Евертона
Поль Погба / Reuters

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба вибачився перед вболівальниками за поразку від Евертона.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

"У роздягальні тренер завжди говорить нам правду. Сульшер сказав, що те, що сталося на полі, демонструє нашу неповагу до себе. Те, що ми робили на полі, – це неповага до товаришів по команді, до персоналу клубу, до вболівальників, до всіх.

Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на потрапляння у топ-4 АПЛ після поразки від Евертона

Ми не змогли відплатити людям добром і сердимося на себе за це. Ми хочемо і повинні бути краще. Необхідно відреагувати на цю неприємність.

Сульшер після розгрому від Евертона пообіцяв виправити помилки у грі проти Манчестер Сіті

Я хочу звернутися до фанатів, хоча знаю, що цього може бути недостатньо. Єдиний спосіб вибачитися перед уболівальниками – зробити все можливе на полі, створювати моменти, працювати, і вигравати. Тільки так можна приносити вибачення", – цитує Погба Sky Sports.

Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Евертон - Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
14
хв
Гамбург
21:45
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук