Погба розповів, що сказав Сульшер гравцям Манчестер Юнайтед після нищівної поразки від Евертона

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба вибачився перед вболівальниками за поразку від Евертона.

"У роздягальні тренер завжди говорить нам правду. Сульшер сказав, що те, що сталося на полі, демонструє нашу неповагу до себе. Те, що ми робили на полі, – це неповага до товаришів по команді, до персоналу клубу, до вболівальників, до всіх.

Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на потрапляння у топ-4 АПЛ після поразки від Евертона

Ми не змогли відплатити людям добром і сердимося на себе за це. Ми хочемо і повинні бути краще. Необхідно відреагувати на цю неприємність.

Сульшер після розгрому від Евертона пообіцяв виправити помилки у грі проти Манчестер Сіті

Я хочу звернутися до фанатів, хоча знаю, що цього може бути недостатньо. Єдиний спосіб вибачитися перед уболівальниками – зробити все можливе на полі, створювати моменти, працювати, і вигравати. Тільки так можна приносити вибачення", – цитує Погба Sky Sports.