Погба розповів, коли повернеться на поле

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба назвав приблизний термін свого повернення у футбол.

"Я спустошений! Бачити, як твоя команда програє і не мати можливості вийти на поле, це, мабуть, найгірше, що може бути. Я хочу повернутися якомога раніше, щоб допомогти хлопцям, але зараз головне – відновитися після травми. Ще десять днів я буду в гіпсі, а після цього знадобиться два тижні на реабілітацію", – сказав Погба в інтерв’ю RMC Sport.

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Нагадаємо, Погба продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа, отриманої у грі проти Рочдейла в рамках Кубка англійської ліги.

Французький хавбек у поточному сезоні провів у чемпіонаті Англії п'ять матчів і віддав дві результативні передачі.

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