Контракт француза з Манчестер Юнайтед чинний ще 18 місяців, але Погба вже дав вказівку своєму агенту Міно Райолі працювати над продовженням угоди, повідомляє Tribal Football.

Ювентус готовий позбутись двох гравців задля підписання Погба

Рішення француза неабияк здивувало кілька провідних клубів Європи, адже передбачалося, що Погба покине Манчестер. Про це, зокрема, прямо говорив Райола. Чи не найбільше розчарований Реал, головний тренер якого – Зінедін Зідан – давно хоче бачити у команді свого земляка.

Зазначається, що мадридці, а також ПСЖ та Ювентус продовжують стежити за ситуацією, хоча тепер надії на трансфер 28-річного француза майже не залишилося. Додамо, що у нинішньому сезоні Погба зіграв за Ман Юнайтед 20 матчів у АПЛ, в яких забив 3 голи.

"Почувши, що я з України, Ді Лівіо засміявся: "А, Шевченко": сином українських емігрантів зацікавився гранд Серії А