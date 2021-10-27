Манчестер Юнайтед у найближчих зустрічах обходитиметься без допомоги півзахисника Поля Погба.

Вилучення Поля Погба в матчі з Ліверпулем / Getty Images

28-річний француз отримав дискваліфікацію на 3 поєдинки англійської Прем'єр-ліги, повідомляє прес-служба МЮ. Відтак, Поль не зіграє проти Тоттенхема, Манчестер Сіті та Уотфорда.

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Суворе покарання Погба отримав через вилучення у матчі з Ліверпулем. На 59-й хвилині хавбек у підкаті збив Набі Кейта. Арбітр Ентоні Тейлор спершу показав жовту картку, але після перегляду VAR змінив рішення і Поль побачив перед собою червоне світло.

У поточному сезоні півзахисник провів 12 поєдинків у футболці МЮ, в яких відзначився сімома результативними передачами.

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