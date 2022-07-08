Чемпіон світу сьогодні особисто прибув у Турин і готується незабаром закрити всі формальності для переходу.

Погба пішов на зниження зарплати заради Ювентуса

Низка ЗМІ припускає, що Погба знову дадуть 10 номер, під яким він проводив свій прощальний сезон у Ювентусі перед переходом в МЮ. Попереднім власником зіркової десятки у складі "Старої синьйори" був Пауло Дибала, але він вже покинув клуб.

Paul Pogba is expected to wear the number shirt at Juventus.



( @juvefcdotcom) pic.twitter.com/nhicDoORXS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2022

Нагадаємо, Ювентус продав Погба в МЮ 6 років тому за 105 мільйонів євро, а тепер отримає хавбека без компенсації. Це вже друге пришестя Поля в Турин – у 2012-му він також переходив з Манчестера вільним агентом.

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