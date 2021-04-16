Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба не сперечався з Сульшером щодо своєї заміни у перерві поєдинку проти Гранади (2:0).

"Кілька підкатів, жовта картка. Звичайно, мене треба було замінити. Жовта картка засмутила. На мою думку, порушення не тягнуло на попередження, але з такими ситуаціями слід змиритись. Ми перемогли, і це найважливіше.

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Мене намагалися спровокувати на другу жовту. Тренер вирішив, що буде краще, якщо я покину поле до того, як отримаю червону", – цитує Погба ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зустрінеться у півфіналі Ліги Європи з Ромою. Перший матч відбудеться 29 квітня.

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