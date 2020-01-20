Погба повинен піти з Манчестер Юнайтед, – Евра

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра закликав свого співвітчизника Поля Погба покинути команду Сульшера.

"Коли Поль грає, люди звинувачують його, коли він не грає, люди все одно звинувачують його.

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У мене була схожа ситуація, коли я вдарив ногою фаната в Марселі. Після інциденту власник клубу і тренер підійшли до мене і запитали: "Патріс, ну і що ми будемо робити зараз? Я сказав: "Я йду". Не хочу створювати негативний фон навколо клубу. Можливо, прийшов час піти і Полю. Я пам'ятаю, як був час великого матчу, Ліверпуль грав проти МЮ, а люди більше говорили про взаємини Погба і Моурінью.

Це принизливо для двох найбільших клубів світу, коли говорять про одного гравця і тренера. Тому часом я думаю, що йому пора", – цитує Евра The Mirror.

Нагадаємо, чинний контракт француза з манкуніанцями розрахований до літа 2021 року. В поточному сезоні АПЛ через травми Погба зіграв у 7-ми матчах, в яких відзначився двома асистами.

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